Chroniques | il labirinto temporale di Peeping Tom & Gabriela Carrizo per Torino Danza
Il cartellone di Torino Danza si arricchisce di un appuntamento di grande impatto visivo e drammaturgico: "Chroniques" di Gabriela Carrizo, creato con la sua compagnia Peeping Tom e Extrapôle. Lo spettacolo sarà in scena alle Fonderie Limone di Moncalieri dal 2 al 4 ottobre. Intrappolati in un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: chroniques - labirinto
Festival Aperto: Peeping Tom presenta Chroniques al Valli - 30 e domenica 28 alle 16 al teatro Valli la compagnia belga Peeping Tom presenta Chroniques, l’ultima creazione visionaria di Gabriela Carrizo, accolta nel ... Riporta reggionline.com
Il desiderio di immortalità. Il Valli ospita ’Croniques’ - Stasera (20,30) e domani (16) il teatro- Da msn.com