Chivu la sua è un’Inter inzaghiana’ ma più cattiva | in finale col PSG non prenderebbe 5 gol! L’analisi della Gazzetta

Internews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

sul successo col Cagliari. L’ Inter di Cristian Chivu torna a sorridere e si riaffaccia nelle zone alte della classifica di Serie A dopo il successo per 2-0 sul Cagliari. All’Unipol Domus, i gol di Lautaro Martinez, capitano argentino e leader tecnico dei nerazzurri, e del giovane Pio Esposito, al suo primo centro in Serie A, hanno regalato la seconda vittoria consecutiva in campionato. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il gol del classe 2005 libera il ragazzo dall’ansia del debutto e consegna a Chivu una pedina importante per il futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu la sua 232 un8217inter inzaghiana8217 ma pi249 cattiva in finale col psg non prenderebbe 5 gol l8217analisi della gazzetta

© Internews24.com - Chivu, la sua è un’Inter ”inzaghiana’ ma più cattiva: in finale col PSG non prenderebbe 5 gol! L’analisi della Gazzetta

In questa notizia si parla di: chivu - inter

Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo

Impallomeni: «All’Inter il 3-5-2 è scaduto! Chivu deve cambiare»

Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»

Cerca Video su questo argomento: Chivu Sua 232 Un8217inter