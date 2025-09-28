Chivu Inter la sua una rivoluzione silenziosa | meno proclami e più fatti! Protegge i suoi e…

Chivu Inter, la sua una rivoluzione silenziosa: meno proclami e più fatti! Protegge i suoi e. L’analisi del Corriere dello Sport. La vittoria dell’ Inter sul Cagliari ha restituito entusiasmo e, soprattutto, la sensazione di una squadra ritrovata. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri di Cristian Chivu hanno mostrato la fame che li aveva contraddistinti negli ultimi anni, quella di un gruppo che ha disputato due finali di Champions League in tre stagioni, vinto uno scudetto e sfiorato altri due. Il quotidiano parla di una vera e propria “rivoluzione silenziosa”. Dopo l’addio a sorpresa di Simone Inzaghi e la pesante sconfitta di Monaco, serviva una guida capace di ricompattare l’ambiente. 🔗 Leggi su Internews24.com

