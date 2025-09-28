Chivu a Inter TV | Abbiamo controllato bene la gara purtroppo non siamo riusciti a chiuderla presto Pio Esposito deve lavorare molto di più!
Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo ottenuto contro il Cagliari in Serie A. Dopo il successo per 2-0 dell’ Inter contro il Cagliari all’Unipol Domus, Cristian Chivu ha analizzato la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Inter TV. Il tecnico rumeno, alla prima stagione sulla panchina della prima squadra dopo i successi con la Primavera e dopo l’esperienza al Parma dello scorso hanno, ha sottolineato la capacità della squadra di gestire i momenti più delicati della sfida. Chivu ha spiegato che, nonostante i nerazzurri non siano riusciti a chiudere il match in anticipo, la squadra ha mantenuto il controllo anche quando i rossoblù hanno alzato il ritmo e modificato il proprio assetto tattico. 🔗 Leggi su Internews24.com
