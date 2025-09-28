Chivu a Inter TV | Abbiamo controllato bene la gara purtroppo non siamo riusciti a chiuderla presto Pio Esposito deve lavorare molto di più!

Internews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo ottenuto contro il Cagliari in Serie A. Dopo il successo per 2-0 dell’ Inter contro il Cagliari all’Unipol Domus, Cristian Chivu ha analizzato la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Inter TV. Il tecnico rumeno, alla prima stagione sulla panchina della prima squadra dopo i successi con la Primavera e dopo l’esperienza al Parma dello scorso hanno, ha sottolineato la capacità della squadra di gestire i momenti più delicati della sfida. Chivu ha spiegato che, nonostante i nerazzurri non siano riusciti a chiudere il match in anticipo, la squadra ha mantenuto il controllo anche quando i rossoblù hanno alzato il ritmo e modificato il proprio assetto tattico. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu a inter tv abbiamo controllato bene la gara purtroppo non siamo riusciti a chiuderla presto pio esposito deve lavorare molto di pi249

© Internews24.com - Chivu a Inter TV: «Abbiamo controllato bene la gara, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla presto. Pio Esposito deve lavorare molto di più!»

In questa notizia si parla di: chivu - inter

Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo

Impallomeni: «All’Inter il 3-5-2 è scaduto! Chivu deve cambiare»

Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»

chivu inter tv abbiamoInter, Chivu: "Pio Esposito ha margini, ma deve lavorare più di quanto non stia già facendo" - Ai microfoni di Inter TV, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato dopo il successo di questa sera per 2- Da tuttomercatoweb.com

chivu inter tv abbiamoInter, Chivu: “Gara controllata bene. Pio Esposito? Deve lavorare ancora di più” - Le parole dell'allenatore nerazzurro al triplice fischio della gara di stasera all'Unipol Domus Cagliari- Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chivu Inter Tv Abbiamo