Chiusa la provinciale Incidente stradale mortale impatto tremendo | non c’è stato scampo
Le strade italiane continuano a restituire numeri drammatici. Secondo le più recenti rilevazioni dell’Istat, ogni anno gli incidenti stradali provocano migliaia di vittime e decine di migliaia di feriti, con un trend che nonostante campagne di sensibilizzazione e controlli più serrati fatica a ridursi in maniera significativa. Le cause più ricorrenti restano l’eccesso di velocità, la distrazione al volante e le condizioni precarie di alcuni tratti stradali. >> “Scagionato: innocente e fuori dal carcere”. Garlasco, l’annuncio improvviso degli avvocati di Alberto Stasi dopo gli ultimi fatti. Cosa succede ora Anche in Lombardia, e in particolare nelle province di Cremona e Lodi, gli episodi sono frequenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: chiusa - provinciale
Problemi sulla provinciale. “Per Google Maps è strada chiusa, i turisti non sanno dove passare”
Molise, incendio nelle campagne: chiusa la provinciale 40
Brucia la macchia mediterranea a Monopoli: chiusa la provinciale, anche Canadair in azione
Si informa che la strada provinciale per Malciaussia è momentaneamente chiusa fino a nuova comunicazione causa condizioni meteo e neve avverse - facebook.com Vai su Facebook
Tragico incidente sulla strada provinciale: due morti - Il bilancio dell’incidente è di due vittime, due uomini ancora da identificare. Da zoom24.it
Schianto frontale sulla provinciale a Torrazza: morto operaio 27enne in scooter - Lastrada tra Torrazza Coste e Voghera chiusa al traffico per ore ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it