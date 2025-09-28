Chiusa la provinciale Incidente mortale in Lombardia impatto tremendo | non c’è stato scampo
Un’altra tragedia sulle strade italiane. Nonostante campagne di sensibilizzazione e controlli sempre più serrati, i numeri degli incidenti continuano a restituire scenari drammatici. Ogni anno migliaia di vittime e feriti portano l’attenzione su un problema che sembra non trovare soluzione definitiva. Le cause? Sempre le stesse: velocità eccessiva, distrazioni al volante e tratti stradali insidiosi. La Lombardia non è immune da questa emergenza: tra Cremona e Lodi, strade strette e molto trafficate diventano spesso teatro di sinistri gravissimi. I dati delle autorità locali parlano chiaro: non solo auto, ma anche mezzi pesanti sono coinvolti, aumentando il rischio di conseguenze fatali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
