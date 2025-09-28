china open musetti conquista i quarti di finale

AGI - Lorenzo Musetti conquista i quarti del China Open di Pechino ( Atp 500, montepremi 4.016.050 dollari, cemento). Sui campi del Beijing Olympic Green Tennis Center, il tennista carrarino, numero 9 del mondo e 4 del tabellone, ha superato con un doppio 6-3 in 1h24' di gioco il 37enne francese Adrian Mannarino. Prossimo avversario: Learner Tien. Prossimo avversario di Musetti è il 19enne statunitense Learner Tien, che questa mattina ha eliminato Flavio Cobolli con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 14' di gioco. Le dichiarazioni di Musetti. "Sono contento di essere ai quarti, oggi ho servito bene e ho fatto quello che dovevo in campo": così Lorenzo Musetti commenta il doppio 6-3 ad Adrian Mannarino che gli è valso il passaggio ai quarti a Pechino. 🔗 Leggi su Agi.it

