china open musetti conquista i quarti di finale

AGI - Lorenzo Musetti  conquista i quarti del  China Open  di  Pechino  ( Atp 500, montepremi 4.016.050 dollari, cemento). Sui campi del  Beijing Olympic Green Tennis Center, il  tennista carrarino, numero 9 del mondo e 4 del tabellone, ha superato con un doppio 6-3 in 1h24' di gioco il 37enne francese  Adrian Mannarino. Prossimo avversario: Learner Tien. Prossimo avversario di  Musetti  è il 19enne statunitense  Learner Tien, che questa mattina ha eliminato  Flavio Cobolli  con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 14' di gioco. Le dichiarazioni di Musetti. "Sono contento di essere ai quarti, oggi ho servito bene e ho fatto quello che dovevo in campo": così  Lorenzo Musetti  commenta il doppio 6-3 ad  Adrian Mannarino  che gli è valso il passaggio ai quarti a  Pechino. 🔗 Leggi su Agi.it

