Chieri polemica politica su Sdrumox | Fratelli d’Italia contro l’influencer accolto in Comune
È bufera a Chieri (Torino) dopo l’incontro ufficiale tra il sindaco Alessandro Sicchiero (PD), la giunta comunale e gli streamer Dario Moccia e Daniele Simonetti, in arte Sdrumox, volto noto di Twitch. Se per molti cittadini l’iniziativa ha rappresentato un momento di entusiasmo legato alla proposta di una futura sagra della focaccia di Chieri, per l’opposizione politica – in particolare Fratelli d’Italia – la vicenda si è trasformata in un caso politico, con accuse pesanti verso l’influencer. Indice. Sdrumox e Dario Moccia a Chieri – L’incontro in Comune per la Sagra Della Focaccia. Le critiche di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
