Chi sta con chi e non è un gioco di società
Non è una esagerazione né una particolare forma di calo della memoria di breve termine generalizzata. Da qualche giorno, ai tanti disagi già radicatisi nella mente dei più, se ne è aggiunto un altro, che contribuisce più che mai a elevare ulteriormente il grado di scoraggiamento di buona parte delle persone, in qualsiasi parte del mondo esse si trovino. È il rapido sciogliersi e riassortirsi, dopo poco tempo dall’essere state costituite, delle alleanze che si sono andate creando durante l’invasione dell’Ucraina e, non molto tempo dopo, del divampare del rogo in Medioriente. Lo scoramento di cui innanzi trae origine non da strategie di guerra più affinate di un paese rispetto a un altro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: gioco - societ
La società neopromossa in Serie A2 ha indicato come sede di gioco il PalaBursi di Rubiera anziché il PalaMadiba, dove erano stati effettuati importanti lavori per ospitarla. La rabbia dell'assessore allo sport Bortolamasi e la replica del club - facebook.com Vai su Facebook
Generazioni in gioco! A Borgo Virgilio (MN) si è svolta con successo la 9ª edizione del torneo di bocce “1+1=3”, promosso dal GAP con SPI CGIL e Comune, a cui hanno partecipato alcuni ospiti della RSD Tam Tam. Un pomeriggio di sport, sorrisi e dialogo i - X Vai su X