Chi sta con chi e non è un gioco di società

Non è una esagerazione né una particolare forma di calo della memoria di breve termine generalizzata. Da qualche giorno, ai tanti disagi già radicatisi nella mente dei più, se ne è aggiunto un altro, che contribuisce più che mai a elevare ulteriormente il grado di scoraggiamento di buona parte delle persone, in qualsiasi parte del mondo esse si trovino. È il rapido sciogliersi e riassortirsi, dopo poco tempo dall'essere state costituite, delle alleanze che si sono andate creando durante l'invasione dell'Ucraina e, non molto tempo dopo, del divampare del rogo in Medioriente. Lo scoramento di cui innanzi trae origine non da strategie di guerra più affinate di un paese rispetto a un altro.