Chi sarà la prossima avversaria di Jasmine Paolini a Pechino? Insidia ceca a sorpresa

Jasmine Paolini ha sfatato il tabù Sofia Kenin e si è qualificata agli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino, imponendosi con il punteggio di 6-3, 6-0 contro la statunitense e proseguendo così la propria avventura sul cemento della capitale cinese. La numero 8 del mondo, reduce dal trionfo in Billie Jean King Cup insieme alle compagne di Nazionale, si è fatta largo del tabellone e al prossimo turno partirà con i favori del pronostico. La numero 6 del tabellone incrocerà la scatenata ceca Marie Bouzkova, capace di superare due giocatrici di rilievo come la polacca Magda Linette e la russa Veronika Kudermetova. 🔗 Leggi su Oasport.it

