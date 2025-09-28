Chi ha ricevuto il premio internazionale Angelo da Furci Tutti i dettagli
Padre Alejandro Moral Antón, Domenico Gani, Giuseppe Petrella, Gennaro Tornatore, Giampaolo Di Marco e Maria Pina Sciotti sono i primi insigniti del premio internazionale Angelo da Furci. La cerimonia si è svolta nel Santuario del Beato Angelo sabato 27 settembre, e inaugura un riconoscimento destinato a figure istituzionali che incarnano i valori trasmessi dal teologo agostiniano. L’iniziativa è stata ideata dal priore della Confraternita, Silvio Bellano, con il sostegno del parroco don Angelo Di Prinzio e del Comune di Furci. “Questo riconoscimento rappresenta non soltanto un momento di celebrazione, ma soprattutto un onore per tutti i devoti del Beato Angelo, per la comunità di Furci e per quanti ne condividono gli insegnamenti”, ha detto Bellano. 🔗 Leggi su Formiche.net
