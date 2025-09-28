Chi ha ricevuto il premio internazionale Angelo da Furci Tutti i dettagli

Formiche.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Padre Alejandro Moral Antón, Domenico Gani, Giuseppe Petrella, Gennaro Tornatore, Giampaolo Di Marco e Maria Pina Sciotti sono i primi insigniti del premio internazionale Angelo da Furci. La cerimonia si è svolta nel Santuario del Beato Angelo sabato 27 settembre, e inaugura un riconoscimento destinato a figure istituzionali che incarnano i valori trasmessi dal teologo agostiniano. L’iniziativa è stata ideata dal priore della Confraternita, Silvio Bellano, con il sostegno del parroco don Angelo Di Prinzio e del Comune di Furci. “Questo riconoscimento rappresenta non soltanto un momento di celebrazione, ma soprattutto un onore per tutti i devoti del Beato Angelo, per la comunità di Furci e per quanti ne condividono gli insegnamenti”, ha detto Bellano. 🔗 Leggi su Formiche.net

chi ha ricevuto il premio internazionale angelo da furci tutti i dettagli

© Formiche.net - Chi ha ricevuto il premio internazionale Angelo da Furci. Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: ricevuto - premio

La band ha ricevuto il Premio Artis Suavitas 2025 per "Migliore", la canzone dedicata a Giulia Tramontano, a consegnarlo Loredana Femiano

Salerno, “Peppe Barra in concerto” al Teatro dei Barbuti dove ha ricevuto il Premio Natella

Mattarella ha ricevuto il premio Burgio dall’Università di Pavia

ha ricevuto premio internazionaleChi ha ricevuto il premio internazionale Angelo da Furci. Tutti i dettagli - Padre Alejandro Moral Antón, Domenico Gani, Giuseppe Petrella, Gennaro Tornatore, Giampaolo Di Marco e Maria Pina Sciotti sono i primi insigniti del premio internazionale Angelo da Furci. Segnala formiche.net

ha ricevuto premio internazionalePremio internazionale a una giovane tifernate - Anna Giulia Baldicchi, laureata in lingue e letterature straniere a Bologna, ha ricevuto un premio onorifico nella sezione narrativa del Concorso Internazionale “Lord Byron Porto Venere Golfo dei Poet ... Da teletruria.it

Cerca Video su questo argomento: Ha Ricevuto Premio Internazionale