Chi era Diego Putzu il cuoco sardo trovato morto in mare al porto di Civitavecchia

Aveva 50 anni ed era originario di Calasetta nel Sud Sardegna Diego Putzu, il cuoco trovato morto in mare nel porto di Civitavecchia. Il sindaco ha sospeso tutti i festeggiamenti in segno di vicinanza alla famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: diego - putzu

Giornate Europee del Patrimonio 2025 a Selargius Presentazione del restauro della facciata di Casa Putzu. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, la Soprintendenza ABAP di Cagliari, in collaborazione con il Comune di Selargius, è lieta di - facebook.com Vai su Facebook

Chi era Diego Putzu, il cuoco sardo trovato morto in mare al porto di Civitavecchia - Aveva 50 anni ed era originario di Calasetta nel Sud Sardegna Diego Putzu, il cuoco trovato morto in mare nel porto di Civitavecchia ... Scrive fanpage.it

Mistero a Civitavecchia: trovato morto in mare lo chef sardo Diego Putzu - È giallo sulla morte di Diego Putzu, 50 anni, cuoco originario di Calasetta, trovato senza vita nelle acque del porto di Civitavecchia. Riporta cagliaripad.it