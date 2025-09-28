Chi era Diego Putzu il cuoco sardo trovato morto in mare al porto di Civitavecchia

28 set 2025

Aveva 50 anni ed era originario di Calasetta nel Sud Sardegna Diego Putzu, il cuoco trovato morto in mare nel porto di Civitavecchia. Il sindaco ha sospeso tutti i festeggiamenti in segno di vicinanza alla famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

