Chi era Antonio Maione l' uomo morto nella palestra di via dei Mille

Ha suscitato raccapriccio e sconcerto la morte di un uomo di 55 anni venerdì scorso all'interno di una palestra in ristrutturazione nell'elegante via dei Mille a Chiaia.La richiesta d'aiutoAl numero di emergenza delle forze dell'ordine era arrivata intorno alle 10 di mattina la telefonata di una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Non ce l’ha fatta Antonio Maione, 55enne di #Melito, rimasto gravemente ferito in un incidente all’interno di una palestra in ristrutturazione. Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio sarebbe precipitato da una scala a chiocciola sotto gli occhi dei colleghi. Socc - facebook.com Vai su Facebook

Cade da un'impalcatura mentre ristruttura una palestra, Antonio Maione muore in ospedale: «Forse lavorava a nero» - X Vai su X

Morto in cantiere in via dei Mille a Napoli, Melito in lutto: «Antonio operaio buono e umile» - Non se la sentono ancora di parlare, la moglie e i quattro figli di Antonio Maione, l’operaio di 55 anni morto a seguito di un tragico incidente avvenuto tre giorni fa in un cantiere in ... Scrive ilmattino.it

Melito piange Antonio Maione, il 55enne è deceduto dopo la caduta dall’impalcatura a Chiaia - La notizia della scomparsa del 55enne in poco tempo si è sparsa a Melito, città in cui l’uomo viveva ed era molto conosciuto. Riporta internapoli.it