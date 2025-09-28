Chi è Yuri Romanò l’azzurro che mangia pasta a merenda e ci ha fatto vincere i mondiali di volley maschile

Cultweb.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yuri Romanò si è imposto all’attenzione internazionale come uno dei giocatori più talentuosi, ultima impresa in ordine di tempo nella sua carriera, la straordinaria vittoria ai campionati mondiali di volley maschile sulla Bulgaria, nelle Filippine. Un’impresa, quella della nazionale di Ferdinando De Giorgi, che è un’impresa di squadra, come sempre. Ma firmata anche da campioni come Romanò (che oggi ha messo a segno cinque ace, ovvero punti su servizio). L’opposto monzese, classe 1997, si è affermato come il vero trascinatore dell’Italia, dimostrando una capacità unica di alzare il livello del gioco nei momenti cruciali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

chi 232 yuri roman242 l8217azzurro che mangia pasta a merenda e ci ha fatto vincere i mondiali di volley maschile

© Cultweb.it - Chi è Yuri Romanò, l’azzurro che mangia pasta a merenda (e ci ha fatto vincere i mondiali di volley maschile)

In questa notizia si parla di: yuri - roman

Cerca Video su questo argomento: 232 Yuri Roman242 L8217azzurro