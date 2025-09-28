Chi è Yuri Romanò l’azzurro che mangia pasta a merenda e ci ha fatto vincere i mondiali di volley maschile

Yuri Romanò si è imposto all’attenzione internazionale come uno dei giocatori più talentuosi, ultima impresa in ordine di tempo nella sua carriera, la straordinaria vittoria ai campionati mondiali di volley maschile sulla Bulgaria, nelle Filippine. Un’impresa, quella della nazionale di Ferdinando De Giorgi, che è un’impresa di squadra, come sempre. Ma firmata anche da campioni come Romanò (che oggi ha messo a segno cinque ace, ovvero punti su servizio). L’opposto monzese, classe 1997, si è affermato come il vero trascinatore dell’Italia, dimostrando una capacità unica di alzare il livello del gioco nei momenti cruciali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

