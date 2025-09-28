Mirko Fantini è l’ex marito ddi Floriana Secondi. Si conobbero nella seconda metà degli anni duemila e, poco dopo, decisero di sposarsi. Il loro amore, travolgente e sincero, sfociò nella nascita del l oro unico figlio, Domiziano, venuto alla luce nel 2008. Nonostante la notorietà della compagna, Mirko ha sempre mantenuto un profilo molto riservato, lontano dalle dinamiche del mondo dello spettacolo. Di lui non si conoscono molti dettagli pubblici, se non che è stato per Floriana una figura fondamentale e l’uomo che lei stessa ha definito “l’amore più grande” della sua vita. La loro storia d’amore, però, ha conosciuto un punto di rottura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Mirko Fantini, ex marito di Floriana Secondi e padre del figlio Domiziano