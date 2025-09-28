Chi è la fidanzata di Mattia Furlani? Anche lei è una promessa dell’atletica

Mattia Furlani è legato alla fidanzata Giulia Colonna, velocista dei 100 e 200 m: la loro relazione è stata resa nota lo scorso anno quando la ventenne romana aveva dedicato un post al fidanzato dopo la conquista della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi. Matti Furlani, chi è la fidanzata. L’atleta oggi sarà ospite a Verissimo in onda a partire dalle 16:00 su Canale 5, dove rivivrà insieme alla conduttrice Silvia Toffanin le ultime emozioni dei mondiali di Tokyo 2025, dove ha conquistato la vittoria nel salto in lungo, riportando il titolo in Italia 30 anni dopo la vittoria di Fiona May, ritagliando inoltre uno spazio alla sua vita privata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

