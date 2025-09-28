Chi è la fidanzata di Mattia Furlani? Anche lei è una promessa dell’atletica
Mattia Furlani è legato alla fidanzata Giulia Colonna, velocista dei 100 e 200 m: la loro relazione è stata resa nota lo scorso anno quando la ventenne romana aveva dedicato un post al fidanzato dopo la conquista della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi. Matti Furlani, chi è la fidanzata. L’atleta oggi sarà ospite a Verissimo in onda a partire dalle 16:00 su Canale 5, dove rivivrà insieme alla conduttrice Silvia Toffanin le ultime emozioni dei mondiali di Tokyo 2025, dove ha conquistato la vittoria nel salto in lungo, riportando il titolo in Italia 30 anni dopo la vittoria di Fiona May, ritagliando inoltre uno spazio alla sua vita privata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: fidanzata - mattia
Mattia Bellucci: età, fidanzata, padre e carriera del tennista
Un Furlani emozionato, che ringrazia proprio tutti: la sua famiglia, la fidanzata, tutte le persone che lavorano per lui, i suoi tifosi e anche se stesso, per averci creduto sempre Hai fatto emozionare anche noi, grazie Mattia! - facebook.com Vai su Facebook
Mattia Furlani: chi è Giulia Colonna, la fidanzata della medaglia d'oro ai Mondiali di Atletica 2025 - Mattia Furlani oro mondiale nel salto in lungo: ecco chi è la fidanzata Giulia Colonna, giovane stellina dell'atletica italiana, e come è nato il loro amore ... Segnala libero.it
Chi è il lunghista Mattia Furlani? Genitori, mamma, fidanzata, oro, origini, padre, Tokyo, altezza - A soli vent’anni, Mattia Furlani è già diventato il nuovo protagonista dell’atletica italiana e internazionale. alphabetcity.it scrive