Chi è il fidanzato di Floriana Secondi? Con Angelo non scoccò subito la scintilla

Prima di impegnarsi con il suo attuale  fidanzato Angelo, Floriana Secondi  ha vissuto una storia d’amore piuttosto movimentata con  l’ex fidanzato Daniele Pompili, con il quale oggi i rapporti si sarebbero deteriorati. Nel passato sentimentale della verace romana ci sarebbe anche un flirt clamoroso con  Teo Mammucari, almeno secondo quanto riferito dalla diretta interessata: “L’ho detto anche tanti anni fa. Io non mi vergogno di dire quello che faccio”. Teo Mammucari, dal canto suo, non ha mai smentito né confermato il flirt, salvo postare una strofa ironica su Instagram, dopo la confessione di Floriana, con la canzone “Solo Noi” di Toto Cotugno a fare da sfondo alla notizia con le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

