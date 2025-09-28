Chi è Eva Gini giornalista di SportMediaset? Chi è il suo fidanzato?

Scopriamo la biografia e la vita privata di Eva Gini: nuovo volto del giornalismo sportivo su SportMediaset (ma con diverse altre esperienze alle spalle). Nata nel 1993 a Magenta, una città pittoresca vicino a Milano, Eva Gini ha costruito passo dopo passo il proprio percorso nel mondo del giornalismo e della televisione. Dopo il diploma al Liceo Classico Salvatore Quasimodo della sua città, ha proseguito gli studi laureandosi in Lettere Moderne presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. A completare la sua formazione contribuisce la padronanza della lingua inglese, che utilizza spesso nel suo lavoro quotidiano. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

