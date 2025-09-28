Chi è don Maurizio Patriciello parroco di Caivano
"Il prete della Terra dei fuochi" o "il parroco anti-clan”. Così viene chiamato don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo, nel cuore del Parco Verde di Caivano, noto per essersi speso contro i reati ambientali e per aver cercato di contrastare lo spaccio di droga delle cosche mafiose. Settant'anni, originario di Frattaminore, don Maurizio preferisce definirsi "un povero prete di periferia. Non ho mai toccato una pistola. Le mie armi sono il Vangelo e la preghiera". Molto amato dalla comunità locale, è fortemente osteggiato dalle organizzazioni criminali che, fino all'emanazione del "Decreto Caivano ", spadroneggiavano nel territorio e che ora continuano a temerlo e a prenderlo di mira. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
“Non vi rassegnate, ma osate sempre”: il messaggio di don Maurizio Patriciello al Telesia for Peoples
Scorta per don Maurizio Patriciello: "Mi pesa, farò la scorta a chi mi scorta"
Padre Maurizio Patriciello racconta l'orrore al Parco Verde: “Una terribile stesa”
Questa mattina il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha sentito al telefono don Maurizio Patriciello per esprimergli la propria solidarietà e ribadire la vicinanza dello Stato alla comunità di Caivano. Nell’occasione, il Ministro gli ha anche preannunciato una Vai su X
Un proiettile è stato consegnato in chiesa al prete anticamorra don Maurizio Patriciello. È accaduto a Caivano, cittadina in provincia di Napoli che ha ispirato il Decreto Caivano, una misura normativa adottata in Italia per contrastare il disagio giovanile, la pove - facebook.com Vai su Facebook
Caivano, minaccia a don Patriciello durante la messa: fedele gli consegna fazzoletto con un proiettile, solidarietà da Mattarella - Dopo la doppia stesa di ieri sera, la camorra non si ferma e minaccia Don Patriciello mentre celebra la messa della domenica. Riporta ilmattino.it