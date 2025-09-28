Chi è don Maurizio Patriciello parroco di Caivano

"Il prete della Terra dei fuochi" o "il parroco anti-clan”. Così viene chiamato don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo, nel cuore del Parco Verde di Caivano, noto per essersi speso contro i reati ambientali e per aver cercato di contrastare lo spaccio di droga delle cosche mafiose. Settant'anni, originario di Frattaminore, don Maurizio preferisce definirsi "un povero prete di periferia. Non ho mai toccato una pistola. Le mie armi sono il Vangelo e la preghiera". Molto amato dalla comunità locale, è fortemente osteggiato dalle organizzazioni criminali che, fino all'emanazione del "Decreto Caivano ", spadroneggiavano nel territorio e che ora continuano a temerlo e a prenderlo di mira. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

