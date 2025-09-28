Chi è don Maurizio Patriciello parroco di Caivano

Ilgiornale.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il prete della Terra dei fuochi" o "il parroco anti-clan”. Così viene chiamato don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo, nel cuore del Parco Verde di Caivano, noto per essersi speso contro i reati ambientali e per aver cercato di contrastare lo spaccio di droga delle cosche mafiose. Settant'anni, originario di Frattaminore, don Maurizio preferisce definirsi "un povero prete di periferia. Non ho mai toccato una pistola. Le mie armi sono il Vangelo e la preghiera". Molto amato dalla comunità locale, è fortemente osteggiato dalle organizzazioni criminali che, fino all'emanazione del "Decreto Caivano ", spadroneggiavano nel territorio e che ora continuano a temerlo e a prenderlo di mira. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

chi 232 don maurizio patriciello parroco di caivano

© Ilgiornale.it - Chi è don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano

In questa notizia si parla di: maurizio - patriciello

“Non vi rassegnate, ma osate sempre”: il messaggio di don Maurizio Patriciello al Telesia for Peoples

Scorta per don Maurizio Patriciello: "Mi pesa, farò la scorta a chi mi scorta"

Padre Maurizio Patriciello racconta l'orrore al Parco Verde: “Una terribile stesa”

232 don maurizio patricielloChi &#232; don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano - Parroco della chiesa di San Paolo Apostolo, nel cuore del Parco Verde di Caivano, è noto come "il prete della Terra dei fuochi" o "il parroco anti- Segnala ilgiornale.it

232 don maurizio patricielloCaivano, minaccia a don Patriciello durante la messa: fedele gli consegna fazzoletto con un proiettile, solidarietà da Mattarella - Dopo la doppia stesa di ieri sera, la camorra non si ferma e minaccia Don Patriciello mentre celebra la messa della domenica. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Don Maurizio Patriciello