Chi è Bianca Pazzaglia l’ex moglie di Enrico Brignano e perchè si sono lasciati

Prima del secondo matrimonio con Flora Canto, le prime nozze di Enrico Brignano sono arrivate con l’ex moglie Bianca Pazzaglia, conclusosi nel 2013. L’ex moglie di Enrico Brignano: la fine della relazione. L’attore sarà oggi tra gli ospiti della seconda puntata di Domenica In, a partire dalle 14:00 su Raiuno, dove presenterà il lo spettacolo che lo vedrà protagonista, I Sette Re Di Roma. Lo show dopo il successo della scorsa stagione, ripartirà il 3 ottobre dal Teatro Sistina di Roma. Tra il 2008 ed il 2013, Brignano è stato legato alla ballerina Bianca Pazzaglia. I due anno vissuto la loro relazione lontano dai riflettori ed al tempo stesso si sono ritrovati a condividere lo stesso palco, nei primi anni Duemila, quando la danzatrice ha partecipato agli show Capitolo 3 E La Storia Continua (2001) e Non Sia Mai Che Viene Qualcuno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

