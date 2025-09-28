Negli ultimi mesi, su TikTok e altre piattaforme social hanno iniziato a circolare video che mostrano presunte fabbriche cinesi produttrici di borse di lusso. In questi contenuti virali alcuni operatori sostengono di realizzare articoli identici a quelli di brand come Hermès, Chanel o Louis Vuitton, venduti a una frazione del prezzo ufficiale. L’impatto è stato immediato: milioni di visualizzazioni che hanno alimentato un generale scetticismo sull’autenticità dei marchi europei. I brand non si sono fatti attendere e hanno smentito con fermezza, spiegando che quelle raffigurate nei video erano produzioni contraffatte destinate al mercato del falso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Chi compra prodotti dai brand di lusso vuole trasparenza: le storie patinate sui social non bastano