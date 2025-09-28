Chi apre chi chiude e chi volta pagina Come cambia la mappa dei supermercati di Arezzo

Arezzonotizie.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ampliamenti, chiusure, ristrutturazioni, nuove aperture e lavori in corso. Un mare magnum all'interno del quale ci sono questioni delicate riguardanti pure temi quali cambi d'insegna, contrattazioni sindacali, casse integrazioni e selezioni di personale. Quello dei supermercati aretini è un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: apre - chiude

Inter, tre punti pesanti a Cagliari: Lautaro apre, Esposito chiude

Svelato il calendario di serie B, il Cesena apre a Pescara e chiude al Manuzzi contro il Padova

Poker del Napoli nel derby con il Sorrento: apre Lucca, chiude Lukaku

Bernini, Medicina volta pagina, porte aperte agli studenti - "Finalmente Medicina volta pagina: superiamo il numero chiuso e diciamo addio ai test d'ingresso che per troppo tempo hanno spento i sogni e le ambizioni di tanti ragazzi. Come scrive ansa.it

Villa Verucchio perde Volta Pagina . Chiude l’edicola libreria in piazza - L’edicola, libreria e cartoleria Volta Pagina di Villa Verucchio ha chiuso i battenti. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Apre Chiude Volta Pagina