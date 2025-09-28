Il progetto "Festina Lente", locuzione latina che Augusto amava e significa "affrettati lentamente", ha trovato spazio nella Manifattura dei Marinati di Comacchio, che ha accolto venerdì scorso lo chef pluripremiato Igles Corelli e altri due nei prossimi venerdì, con cene ed eventi gastronomici. "Sono viaggi nel tempo – dice Alessandro Menegatti, organizzatore delle serate – con la precisione di un cronista quattrocentesco e la passione di chi sa che la cultura si nutre anche col palato". I banchetti saranno accompagnati da musica rinascimentale e figuranti in costume ispirati ai disegni preparatori che Remo Brindisi realizzò per raccontare l’evento storico della regata delle donne comacchiesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Chef in vetrina con 'Festina Lente'. Venerdì tocca a Finetti