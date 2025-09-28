Che differenza c'è tra canile e rifugio | accoglienza e gestione dei cani liberi

In Italia i cani randagi sono centinaia di migliaia e vengono accolti in canili e rifugi. La vera distinzione è tra canile sanitario, dove avvengono cure e identificazioni, e rifugio, che ospita i cani non reclamati in attesa di adozione, ma nel linguaggio comune si tende a identificare i canili con le strutture comunali, e i rifugi con quelle private gestite dalle associazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

