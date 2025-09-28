Chanel Totti e Filippo Laurini | La Nuova Coppia di Pechino Express 2023

Chanel Totti debutta in tv, la figlia di Ilary e Francesco pronta a stupire tutti: ecco in quale programma

Chanel in vacanza con Totti e Noemi: nelle foto il dettaglio su Ilary Blasi

Milly Carlucci, che colpo per “Ballando”: Totti dice no, lei chiama la figlia Chanel

Ufficiale! Chanel Totti concorrente del prossimo 'Pechino Express', ecco chi è il ragazzo con cui farà coppia - Tutti si sono subito domandati chi fosse questo ragazzo: si tratta di uno dei migliori amici di Chanel fin dall’infanzia, nonché figlio della storica manager di Ilary – ovvero Graziella Lopedota, ... gossip.it scrive

chanel totti filippo lauriniPechino Express, partono anche Chanel Totti e Jo Squillo: quali sono le coppie che parteciperanno - Ci saranno anche Chanel Totti, figlia dell'ex capitano della Roma e di Ilary Blasi, e Jo Squillo tra i protagonisti della sfida 2026 di Pechino Express, show Sky Original prodotto da ... Da msn.com

