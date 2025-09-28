Cesena Fiera l’addio di Piraccini | Neri presidente? Se me lo avessero detto prima non mi sarei dimesso

Renzo Piraccini, perché si è dimesso da presidente di Cesena Fiera a pochi mesi dalla scadenza del mandato e prima di Macfrut 2026? "Ho presentato al sindaco, insieme ad un ambizioso piano di sviluppo triennale che avrebbe portato la società a un fatturato di 15 milioni di euro e un utile netto di 1 milione, la richiesta di valutare il mio avvicendamento identificando un manager del settore ortofrutticolo con esperienza internazionale a cui avrei lasciato le deleghe in un tempo adeguato, non certo in sei mesi. Ma non ha voluto rivelare il nome del mio successore né procrastinare la fine del mio mandato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

