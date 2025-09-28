"Si assumono nonne per fare i casoncelli in modo tradizionale". E Antonella Testa, 67 anni, ha subito risposto. L'ufficio è una cucina a vista che si affaccia sulla via della Città Alta di Bergamo. Si alterna con altre over 60 che hanno risposto all'annuncio. Il successo del loro lavoro lo si capisce dalle persone in coda fuori dal ristorante. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - "Cercasi nonne che sappiano fare i casoncelli": l'annuncio di lavoro a Bergamo