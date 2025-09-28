È realtà il documentario dedicato ai cento anni di storia della Us Poggibonsi. L’opera, prodotta da Kahuna Film e diretta da Francesco Rossi, debutterà in sala al Politeama il 18 ottobre prossimo. Ha per titolo "Leoni" e vede per protagonisti tanti calciatori di ieri, i tifosi, e poi alcuni tra i dirigenti e gli allenatori che si sono succeduti nei decenni. Tutto con il sostegno del comune di Poggibonsi, di Terrecablate, di Estra Spa e di ChiantiBanca, con la collaborazione del Poggibonsi calcio. Un itinerario attorno alla squadra, alla città e all’Italia che cambia, dal 1925 a oggi. Più di sessanta le testimonianze dirette, con lo storico Mauro Minghi a guidare la narrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Cento anni di "Leoni". Battesimo al Politeama