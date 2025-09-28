Cento anni di Leoni Battesimo al Politeama

Lanazione.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È realtà il documentario dedicato ai cento anni di storia della Us Poggibonsi. L’opera, prodotta da Kahuna Film e diretta da Francesco Rossi, debutterà in sala al Politeama il 18 ottobre prossimo. Ha per titolo "Leoni" e vede per protagonisti tanti calciatori di ieri, i tifosi, e poi alcuni tra i dirigenti e gli allenatori che si sono succeduti nei decenni. Tutto con il sostegno del comune di Poggibonsi, di Terrecablate, di Estra Spa e di ChiantiBanca, con la collaborazione del Poggibonsi calcio. Un itinerario attorno alla squadra, alla città e all’Italia che cambia, dal 1925 a oggi. Più di sessanta le testimonianze dirette, con lo storico Mauro Minghi a guidare la narrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cento anni di leoni battesimo al politeama

© Lanazione.it - Cento anni di "Leoni". Battesimo al Politeama

In questa notizia si parla di: cento - anni

Parrucchiera, macellaia, ambulante. “Cento anni senza fermarmi mai”

La Polisportiva Sulpizia compie cento anni

B. Braun potenzia il suo organico. Cento assunzioni in due anni

cento anni leoni battesimoCento anni di "Leoni". Battesimo al Politeama - È realtà il documentario dedicato ai cento anni di storia della Us Poggibonsi. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cento Anni Leoni Battesimo