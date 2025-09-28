Centinaia di droni e missili sull’Ucraina La Polonia fa alzare i caccia Tajani rassicura | Putin non ci attaccherà italiani tranquilli – Il video
« Putin ha un’aggressività inaccettabile, però non credo assolutamente che voglia attaccare l’Italia, questo lo posso smentire. Comunque la nostra difesa aerea è sempre vigile e attenta. L’efficienza dell’aeronautica militare è sempre alta sia a terra sia in cielo, quindi gli italiani possono stare tranquilli ». A parlare è il vicepremier e ministro Esteri Antonio Tajani a margine della festa di Forza Italia a Telese Terme, che evidentemente si è sentito in dovere di rassicurare gli italiani dopo le parole di Zelensky, che metteva in guardia l’Italia su un possibile attacco russo con droni. «Non dobbiamo drammatizzare – ha detto – non ci risulta nulla di preoccupante per il nostro Paese, voglio rassicurare tutti. 🔗 Leggi su Open.online
