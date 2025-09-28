Centinaia di droni e missili sull’Ucraina Allarme anche in Polonia | caccia in volo per mettere in sicurezza lo spazio aereo – Il video

Nuova notte di paura in Ucraina, con attacchi russi che hanno colpito Kiev e altre città del Paese. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale, Vitali Klitschko, droni russi hanno colpito più quartieri nella notte, provocando danni e almeno sei feriti, cinque dei quali ricoverati in ospedale. Un edificio di cinque piani nel distretto di Solomyansky è stato parzialmente distrutto, mentre detriti sono caduti anche nelle zone di Svyatoshynsky, Holosiivsky, Darnytskyi e Dnipro. Gli attacchi hanno riguardato anche Zaporizhzhia, dove i feriti al momento sono quattro. L’allarme per gli attacchi russi è scattato anche in Polonia che ha fatto decollare i propri caccia per mettere in sicurezza lo spazio aereo. 🔗 Leggi su Open.online

