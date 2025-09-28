Censimento dei cervi una notte in Mugello tra bramiti e maschi in lotta Il video
Firenze, 28 settembre 2025 – Un suono gutturale, a rompere il silenzio della notte, per sfidare gli ‘avversari’ e corteggiare le femmine, creando il proprio harem. È il bramito del cervo, con i quali i maschi adulti competono per la potersi accoppiare e riprodurre. E proprio l’altra sera, in Mugello, si è svolto il censimento dedicato a questo fenomeno naturale, fra i momenti più suggestivi e attesi dal mondo venatorio. Si tratta di uno dei due monitoraggi dedicati a questi animali effettuati durante l’anno, il primo a primavera, quando sono visibili anche i cuccioli, e l’altro appunto a settembre, durante la stagione degli accoppiamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
