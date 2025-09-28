Celebrazioni in onore di San Michele Arcangelo patrono della polizia
Il 29 settembre la polizia di Stato celebra la ricorrenza del patrono San Michele Arcangelo. Diverse sono le iniziative istituzionali, gli eventi di prossimità e i momenti di condivisione promossi dalla questura. Nel capoluogo le celebrazioni entreranno nel vivo lunedì 29 settembre, alle ore 10. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: celebrazioni - onore
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MADONNA DEL SUDORE E SAN ROCCO: QUESTO WEEKEND SI FA FESTA! Ripa Teatina è pronta ad accogliervi per i giorni clou delle celebrazioni in onore di Madonna del Sudore e San Rocco! Questo weekend, Sabat - facebook.com Vai su Facebook
FESTA Manfredonia celebra la Solennità di San Michele Arcangelo: fede, processioni e musica - La comunità parrocchiale di San Michele Arcangelo si prepara a vivere con intensità le celebrazioni in onore del proprio patrono. Come scrive statoquotidiano.it
Festa di San Michele Arcangelo: a Riccia il concerto di Piotta apre i festeggiamenti - Il Comitato Festa San Michele annuncia l’avvio delle celebrazioni ... Da molisenetwork.net