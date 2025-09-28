C' è una dieta che abbassa il rischio di demenza anche se inizi a seguirla in età avanzata

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verdure, pesce e frutti rossi contro l’Alzheimer. Non è mai troppo tardi per iniziare a mangiare sano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

c 232 una dieta che abbassa il rischio di demenza anche se inizi a seguirla in et224 avanzata

© Gazzetta.it - C'è una dieta che abbassa il rischio di demenza, anche se inizi a seguirla in età avanzata

In questa notizia si parla di: dieta - abbassa

Lo studioso della longevità: «Con la dieta mima-digiuno l’età biologica si abbassa di due anni»

Cerca Video su questo argomento: C 232 Dieta Abbassa