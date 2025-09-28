C’è un ’Rito’ ad Alberese Chiude Dune d’Autunno
GROSSETO Oggi alle 21.15 al Cinema Onc di Alberese la rassegna ' Dune d'Autunno ' chiude in bellezza con il grande coreografo fiorentino Virgilio Sieni che presenta ' Rito '. In scena i danzatori Jari Boldrini e Maurizio Giunti e la musica di Johann Sebastian Bach eseguita dal vivo dalla violoncellista Naomi Berrill che suona. Lo spettacolo è un allestimento speciale di "Satiri", pensato appositamente per il Cinema Onc. "La condizione attuale - dice Sieni - ci porta a considerare l'esistente come un'esperienza al bivio tra umano e animale, a scegliere la natura o la brutalità, e ci induce a riconsiderare l'amicizia come via di accesso alla natura.
In questa notizia si parla di: rito - alberese
