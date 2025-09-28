C’è un genocidio in atto vale la pena di combatterlo Blanca entrerà in crisi con se stessa le relazioni sentimentali e il futuro | così Maria Chiara Giannetta

Dopo gli eccellenti ascolti delle prime due stagioni, torna dal 29 settembre su Rai Uno in prima serata per sei appuntamenti la serie tv “Blanca” con Maria Chiara Giannetta. Le novità non sono poche: veste felpe colorate, porta la frangetta e non è più accompagnata da Linneo, la sua fedele amica a quattro zampe. Ma ora Blanca ha paura del buio, rifiuta il futuro e ha deciso di bastare a se stessa. Tra le new entry il personaggio di Domenico Falena ( Domenico Diele ), un contractor che si occupa di sicurezza navale in zone marittime pericolose per un’agenzia diretta dalla manager Eva Faraldi ( Matilde Gioli ), che lo considera il suo agente migliore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

