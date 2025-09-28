C’è un genocidio in atto vale la pena di combatterlo Blanca entrerà in crisi con se stessa le relazioni sentimentali e il futuro | così Maria Chiara Giannetta
Dopo gli eccellenti ascolti delle prime due stagioni, torna dal 29 settembre su Rai Uno in prima serata per sei appuntamenti la serie tv “Blanca” con Maria Chiara Giannetta. Le novità non sono poche: veste felpe colorate, porta la frangetta e non è più accompagnata da Linneo, la sua fedele amica a quattro zampe. Ma ora Blanca ha paura del buio, rifiuta il futuro e ha deciso di bastare a se stessa. Tra le new entry il personaggio di Domenico Falena ( Domenico Diele ), un contractor che si occupa di sicurezza navale in zone marittime pericolose per un’agenzia diretta dalla manager Eva Faraldi ( Matilde Gioli ), che lo considera il suo agente migliore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“In Palestina è in atto un massacro/genocidio. La aiuteremo con un evento per raccogliere i fondi per Medici senza frontiere”: l’appello di Piero Pelù
Gaza, Tajani: "Nella Striscia una carneficina, non un genocidio"; ma esperto Usa: "In atto pulizia etnica e genocidio, perpetrati con complicità degli Stati Uniti" - VIDEO
Gaza, esperto Usa Mearsheimer: "Per Israele è il 3° tentativo di pulizia etnica dal 1948, in atto un genocidio per realizzare il Grande Israele" - VIDEO
Università di Torino accusa Israele di genocidio. Il documento per il Senato Accademico: «In atto una guerra di sterminio» - X Vai su X
Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: “L’appello del presidente della Repubblica non va confuso con una campagna di non azione nei confronti del genocidio in atto” - facebook.com Vai su Facebook
Onu: genocidio in atto degli yazidi da parte dell'Isis - I jihadisti dello Stato islamico (Isis) sono colpevoli di genocidio verso la comunità yazida in Siria. Segnala notizie.tiscali.it
L’Onu parla ufficialmente di genocidio a Gaza: siamo a un punto di non ritorno - La Commissione d'Inchiesta ONU ha ufficialmente definito genocidio le azioni israeliane a Gaza in un rapporto di 72 pagine ... Secondo ilfattoquotidiano.it