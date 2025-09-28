“ era uno di quelli che quando ti guardava, ti guardava con l’anima, uno di quelli che raramente s’incontra, e quando lo incontri capisci sin da subito cosa significhi – umans -, e poi quel sorriso, ti sorrideva con gli occhi ti parlava con gli occhi . signica questo “ Gentes in movimiento “ Ego Sum Cosa c’è che non va in me? E’ una domanda semplice, che però direziona in altri universi ancora più grandi, ancora più sconosciuti; è allo stesso tempo una domanda che in molti dovrebbero porsela, anche per conoscere se stessi e al contempo comprendere riuscendoci quanto giusta e gradita dal contesto, la sua immagine, la sua presenza o esistenza che sia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - C’è troppo odio, c’è troppo desiderio di usare le armi e di premere quei famosi pulsanti rossi per far saltare in aria il mondo