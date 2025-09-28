C’è anche San Polo che chiede un cambio di passo | Con il tram nascerebbe un servizio di prossimità

"Come sindaci chiediamo innanzitutto che si guardi alla mobilità dei cittadini e al Tpl in modo complessivo su tutta la Val d’Enza e sul bacino di riferimento della Reggio-Ciano. Pensiamo che la Reggio-Ciano e le linee regionali possano arrivare a costituire un elemento strategico del sistema di trasporto locale e nelle abitudini di spostamento dei nostri cittadini". Lo afferma Franco Palù, sindaco di San Polo e delegato dall’Unione dei Comuni alla mobilità. Palù ricorda "il percorso lungo ma fruttuoso compiuto negli anni in ottica di collaborazione ed ascolto istituzionale che a partire da un’ipotesi di chiusura della linea ci ha consegnato oggi un servizio completamente elettrificato con vetture nuove e una prospettiva importante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

