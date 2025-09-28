C' è anche Cattolica tra le tappe del tour di Claudio Baglioni ' La vita è adesso il sogno è sempre'

28 set 2025

Ha debuttato ieri, sabato 27 settembre, con l’anteprima nazionale assoluta a Lampedusa, allo stadio comunale dell’isola siciliana, il ‘Grand Tour La vita è adesso’ di Claudio Baglioni, il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40esimo anniversario del suo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

