C' è anche Cattolica tra le tappe del tour di Claudio Baglioni ' La vita è adesso il sogno è sempre'
Ha debuttato ieri, sabato 27 settembre, con l’anteprima nazionale assoluta a Lampedusa, allo stadio comunale dell’isola siciliana, il ‘Grand Tour La vita è adesso’ di Claudio Baglioni, il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40esimo anniversario del suo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
