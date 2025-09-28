Cavi sottomarini bersaglio della guerra ibrida | sono la spina dorsale delle connessioni globali

Roma, 28 settembre 2025 – La "spina dorsale della connettività globale ", come la definisce Francesco D’Arrigo, direttore dell’Istituto italiano di studi strategici Niccolò Machiavelli, è garantita da 500 cavi sottomarini, "non più spessi di un tubo da giardino", da lì transita il 98% delle comunicazioni mondiali. E da queste autostrade del mare, è l’analisi dell’esperto, passa anche "una guerra globale, quella cibernetica nel quinto dominio, dopo terra, mare, aria e spazio". Conflitto invisibile ai civili ma assolutamente reale. Una sfida molto complessa. Cavi sottomarini, i numeri. Cavi sottomarini, incidenti e sabotaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

