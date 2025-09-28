Cavese corsara a Monopoli | vittoria scacciapolemiche
Tempo di lettura: < 1 minuto foto pagina Facebook ufficiale Prima vittoria stagionale per la Cavese, che vince in trasferta sul campo del Monopoli. Sarà sicuramente un ottimo spunto, per il derby contro la Salernitana all’ Arechi, di domenica prossima. La prestazione dei metelliani è stata più ordinata e concreta, mentre i pugliesi hanno pagato molti errori. Monopoli-Cavese, la sintesi del match. per la cronaca della partita, il corrispondente Michele Bellame. Per buona parte della prima frazione, è stata la Cavese a fare la partita. La svolta, è arrivata quando mancavano circa cinque minuti al duplice fischio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: cavese - corsara
