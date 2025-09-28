cavalli fantini capitani e sfilata un tuffo nel palio di san pietro

Si corre questo pomeriggio il Palio di San Pietro, giunto alla sua quarantaseiesima edizione. La giornata paliesca inizia alle 9.30 con la celebrazione della messa in San Pietro alla presenza dei fantini dei capitani delle cinque contrade che si contendono il Cencio e dei contradaioli. Al termine cavalli, fantini e capitani verranno benedetti sul sagrato della chiesa, dove si terrà anche il momento della firma del regolamento. La festa entrerà nel vivo nel pomeriggio quando ci sarà la sfilata dalla piazza del Castello per le vie del centro sino al campo gara, al quartiere Fiera di via Ticino. Alle 18 ci sarà la corsa dei cavalli col mossiere Gennaro Milone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

