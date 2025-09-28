È una storia che riemerge dalle nove ore di esondazione record del Seveso che lunedì ha travolto Niguarda e Isola. La piena del torrente è arrivata pure in via Arbe, salendo di livello soprattutto all’interno del sottopasso. Ed è lì che una decina di veicoli è rimasta in panne attorno alle 11, senza riuscire ad andare né avanti né indietro. Gli agenti del commissariato Greco Turro, che sono di stanza in via Perotti alla Maggiolina, sono usciti per controllare gli effetti del nubifragio e si sono accorti di quelle auto ferme in mezzo al guado o semi sommerse, a circa duecento metri di distanza. Avvicinandosi con cautela, si sono accorti che il signor Giovanni, 81 anni, era ancora all’interno della sua Bmw bianca, con l’acqua gelida che ormai gli arrivava alla pancia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Catena umana di poliziotti per salvare un anziano intrappolato in auto