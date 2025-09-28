Catania Schifani | Nostro impegno parte dai giovani Fondi per il progetto salesiano a San Cristoforo

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incontro con la comunità salesiana. «Essere qui tra voi significa condividere la missione di san Giovanni Bosco, il suo progetto educativo che mirava a formare onesti cittadini e buoni cristiani ». Con queste parole il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha aperto ieri, 27 settembre, il suo intervento a Catania davanti alla comunità salesiana riunita per accogliere il rettor maggiore don Fabio Attard. Giovani e periferie al centro dell’azione di governo. Schifani ha ribadito che il suo governo è impegnato a sostenere le fasce più deboli della popolazione, con particolare attenzione a ragazzi e famiglie in difficoltà. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

