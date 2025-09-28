Catania partita una nuova Flotilla umanitaria verso Gaza
Un'iniziativa internazionale per rompere il blocco. Oltre 60 persone di 15 nazionalità diverse, tra cui parlamentari francesi, hanno lasciato il porto di Catania a bordo di una flottiglia umanitaria con l'obiettivo di sfidare il blocco israeliano su Gaza, definito dagli organizzatori "illegale e mortale". Questa missione, promossa dalla Freedom Flotilla Coalition (FFC) e da Thousand Madleens to Gaza (TMTG), era stata inizialmente posticipata di alcuni giorni. La flottiglia è destinata a incontrare le navi della Global Sumud Flotilla, già in navigazione dal 13 settembre e attualmente al largo di Creta.
Flottiglia per Gaza, nuova partenza da Catania: a bordo attivisti e parlamentari di 15 nazionalità - La Global Sumud Flotilla, con le navi Yulara e Catalina, è nuovamente in rotta verso Gaza dopo una sosta tecnica. Riporta corrieretneo.it
Flotilla per Gaza: altre 10 navi con 60 volontari a bordo partite da Catania - Una “flottiglia della libertà” composta da una decina di navi umanitarie, con a bordo circa 60 persone di 15 nazionalità diverse, tra cui alcuni parlamentari francesi, è salpata ieri dal porto di ... Come scrive msn.com