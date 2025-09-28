ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’iniziativa internazionale per rompere il blocco. Oltre 60 persone di 15 nazionalità diverse, tra cui parlamentari francesi, hanno lasciato il porto di Catania a bordo di una flottiglia umanitaria con l’obiettivo di sfidare il blocco israeliano su Gaza, definito dagli organizzatori “illegale e mortale”. Questa missione, promossa dalla Freedom Flotilla Coalition (FFC) e da Thousand Madleens to Gaza (TMTG), era stata inizialmente posticipata di alcuni giorni. La flottiglia è destinata a incontrare le navi della Global Sumud Flotilla, già in navigazione dal 13 settembre e attualmente al largo di Creta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, partita una nuova Flotilla umanitaria verso Gaza