Catania maxi-sequestro di cocaina | arrestato 47enne albanese beccato in auto con 27 kg di droga

La polizia di Stato ha messo a segno un importante colpo contro il traffico di droga lungo l'autostrada A18 Messina-Catania. Gli agenti della Squadra Mobile etnea hanno infatti arrestato un cittadino albanese, classe 1978, trovato in possesso di oltre 27 chili di cocaina. Il blitz è scattato nei pressi del casello autostradale di San Gregorio, dove era stato predisposto un posto di controllo nell'ambito.

