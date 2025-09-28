Catania maxi-sequestro di cocaina | arrestato 47enne albanese beccato in auto con 27 kg di droga
La polizia di Stato ha messo a segno un importante colpo contro il traffico di droga lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. Gli agenti della Squadra Mobile etnea hanno infatti arrestato un cittadino albanese, classe 1978, trovato in possesso di oltre 27 chili di cocaina. Il blitz è scattato nei pressi del casello autostradale di San Gregorio, dove era stato predisposto un posto di controllo nell’ambito. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Catania, maxi-sequestro di cocaina: arrestato 47enne albanese beccato in auto con 27 kg di droga
