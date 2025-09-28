Catania inseguimento nella notte | arrestati tre giovani a bordo di un’auto con droga e pistola modificata
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il controllo notturno in piazza Mancini Battaglia. La costante presenza sul territorio e l’ attività di prevenzione restano priorità per i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania. Proprio durante un servizio notturno, intorno alle 3:30, tre pattuglie hanno intimato l’alt a un’utilitaria bianca proveniente dal Viale Ruggero di Lauria, in piazza Mancini Battaglia. Il conducente, anziché fermarsi, ha sterzato bruscamente accelerando verso Aci Castello, dando inizio a un inseguimento lungo la statale 114. L’inseguimento e il tentativo di fuga. Le gazzelle dell’Arma hanno immediatamente organizzato una manovra di contenimento: una pattuglia ha seguito l’auto a distanza ravvicinata, un’altra ha bloccato l’accesso dalla statale e la terza si è posizionata per intercettare la fuga in via Acque Casse. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: catania - inseguimento
Due minori arrestati a Catania: durante un inseguimento tentano di gettare via la droga
Catania, evade dalla comunità per minori e scappa: 19enne arrestato dopo l’inseguimento, aveva una pistola
Arrestato un tunisino in flagranza di reato mentre cercava di scassinare un’auto. La Polizia ha bloccato l'uomo dopo un inseguimento. Evasione e falsa identità: i dettagli! #Catania #Cronaca #Polizia - facebook.com Vai su Facebook
La corsa folle sull’auto rubata e la droga lanciata dal finestrino L'inseguimento lungo la Catania-Gela, forzato il posto di blocco. Un 20enne arrestato, l'autista è riuscito a fuggire https://lasicilia.it/cronaca/la-corsa-folle-sullauto-rubata-e-la-droga-lanciata-dal-fine - X Vai su X
Catania, fuga e inseguimento: nell’auto droga e un’arma - Intimano il conducente di un’utilitaria di colore bianco, proveniente dal Viale ... Segnala livesicilia.it