Casumaro balza in vetta vincendo l’anticipo Che big match tra Centese e Bentivoglio

Nel girone C di Promozione la gara più attesa di oggi è certamente quella tra Centese e Bentivoglio, un 'quasi derby' tra due squadre che in questo avvio di stagione hanno un po' deluso le aspettative. Soprattutto gli ospiti, partiti da grandi favoriti ed invece già incappati in due sconfitte in quattro partite, un bottino insufficiente per una squadra che può contare nel suo organico di giocatori importanti per la categoria. Dal canto suo la Centese non ha ancora ingranato la marcia giusta, alternando prestazioni convincenti ad altre meno in questo inizio di campionato: il pareggio per 1-1 nel derby col Masi Torello Voghiera ha lasciato un po' di amaro in bocca ai ragazzi di mister Di Ruocco, incapaci di gestire il vantaggio ed agguantati dai 'torelli' negli istanti finali del match.

