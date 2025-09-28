Castro furgone in fiamme in via Quattro Strade | trasportava medicinali

Frosinonetoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Castro, in provincia di Frosinone, per l’incendio di un furgone in via Quattro Strade. Il mezzo trasportava medicinali e ha preso fuoco per cause ancora da accertare.L’allarme è scattato alle ore 17:40. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: castro - furgone

castro furgone fiamme viaFurgone prende fuoco. Trasportava medicinali - Il mezzo stava trasportando alcuni medicinali quando all'improvviso ha preso fuoco. ciociariaoggi.it scrive

castro furgone fiamme viaFurgone divorato dalle fiamme sul raccordo autostradale: vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme - L'incendio si è verificato nella giornata di oggi, 27 settembre, all'altezza ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Castro Furgone Fiamme Via