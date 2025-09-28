Castro furgone in fiamme in via Quattro Strade | trasportava medicinali

Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Castro, in provincia di Frosinone, per l’incendio di un furgone in via Quattro Strade. Il mezzo trasportava medicinali e ha preso fuoco per cause ancora da accertare.L’allarme è scattato alle ore 17:40. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

