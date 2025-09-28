Castiglion Fiorentino piazzetta del Gesù | dai monumenti alle transenne benvenuti nella zona rossa

Ah, la piazzetta del Gesù! Un tempo angolo storico, davanti all’omonima chiesa, oggi teatro di urla, bevute, vandalismi e degrado sotto i portici. un vero Afterhours a cielo aperto, con DJ improvvisati e bicchieri volanti. E l’amministrazione comunale? Ha trovato la soluzione geniale: non individuare i colpevoli, non garantire controlli, ma chiudere la piazza a tutti. Sì, avete capito bene: una transenna degna del muro di Berlino, che trasforma il patrimonio storico in una “zona rossa” vietata perfino ai turisti. Risultato paradossale: Un turista che vuole ammirare una delle chiese più belle del Paese rischia 150 € di multa;. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Castiglion Fiorentino, piazzetta del Gesù: dai monumenti alle transenne, benvenuti nella “zona rossa”

